2018-11-07T07:21:56+03:00
Общество

В Ленинске-Кузнецком построят угольный энергокомплекс

Начало строительства запланировано на I квартал 2019
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: пресс-служба АКОФото: пресс-служба АКО
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В Ленинске-Кузнецком планируется строительство нового угольного энергокомплекса. Проект будущего предприятия уже рассмотрен в областной администрации.

Будущий энерготехнологический комплекс глубокой переработки угля полного цикла будет построен на базе отечественной технологии «Термококс-С». Здесь будет проводиться глубокая переработка энергетического угля марок Д и ДГ в готовую продукцию. Энергокомплекс, по проекту, будет соответствовать требованиям безопасности – промышленной и экологической. Его запуск позволит заменить три старые угольные котельные и создать 120 новых рабочих мест. Комплекс покроет потребности предприятий города в тепловой и электроэнергии, благодаря ему можно будет сдерживать тарифы на тепло и электроэнергию, увеличить налоговые поступления и улучшить состояние окружающей среды в городе.

- Комплекс ЭТК будет включать крытые угольные склады с приемными бункерами угля и угольными башнями, топливно-транспортный цех, цех газификации и производства полукокса, склады шихтовых материалов и конечной продукции, цех теплоэнергетики, сооружения очистки ливневых сточных вод, сооружения инфраструктуры, - сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

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