Задержали владельца клуба Монако, в котором играет футболист из Кузбасса Александр Головин

СЕГОДНЯ 08:34 2018-11-07T08:35:25+03:00

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Владелец футбольного клуба «Монако», в котором с недавних пор играет одна из звезд российского футбола, уроженец Кемеровской области Александр Головин, накануне был задержан по запросу княжества Монако.

О том, что Дмитрий Рыболовлев, президент футбольного клуба «Монако» был задержан, сообщает газета Le Monde. Бизнесмена обвиняют в коррупции и торговле влиянием. По информации издания, Рыболовлева задержали за несколько часов до начала матча Лиги чемпионов между его командой и «Брюгге» на стадионе Луи II в Монако.

- Мы сожалеем о том, что была нарушена тайна следствия и просим строго соблюдать презумпцию невиновности Дмитрия Рыболовлева, - цитирует заявление адвокатов миллиардера РИА Новости. - Факты, в связи с которыми его пригласили и заслушивают его показания, связаны с использованием мобильного телефона его адвоката, что в настоящее время оспаривается юристами в кассационном суде Монако.

К слову, Рыболовлев – не единственный миллиардер, который является владельцем зарубежного спортивного клуба. Чем закончится разбирательство с Рыболовлевым – пока не известно. Будем надеяться, что на спортивной карьере нашего земляка, Александра Головина, это никак не отразится.

Напомним, что французский клуб купил Александра Головина у московского ЦСКА в летнее трансферное окно за 30 миллионов евро сроком на пять лет. Внимание иностранных клубов на себя Александр Головин обратил игрой во время чемпионата мира по футболу-2018, где сборная России дошла до 1/4 финала. В составе нашей команды футболист забил один мяч и отдал две результативные передачи.