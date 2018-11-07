В Новокузнецке застрелили мужчину, похитившего свою дочку

СЕГОДНЯ 08:59 2018-11-07T09:25:53+03:00

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7 ноября в Новокузнецке случилось чрезвычайное происшествие: в подъезде жилого дома на проспекте Ермакова был найден застреленным 40-летний мужчина.

По предварительным данным, мужчину застрелили неизвестные. В течение нескольких лет его разыскивали судебные приставы, так как три года назад он похитил собственную дочь.

В Следственном управлении СК РФ по Кемеровской области сообщили, что по факту убийства мужчины заведено уголовное дело. По версии следствия, около девяти часов утра мужчина отвез свою дочь в школу и вернулся домой. В подъезде его ждал неизвестный человек, котрый несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся после этого. По данным следствия, мужчина занимался коммерческой деятельностью, и теперь следственным органам предстоит выяснить, какие отношения у него были с партнерами по бизнесу, а также родственниками.

- В рамках расследования уголовного дела будет проведен комплекс судебных экспертиз, в числе которых баллистическая экспертиза по обнаруженным гильзам, - сообщает пресс-служба регионального следкома. - Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лица причастного к совершению преступления

Известно, что после развода с супругой, Александр Енгалычев (имя погибшего сообщает city-n.ru) вопреки решению суда забрал дочь у матери и скрывал ее местонахождение. Теперь же, судя по всему, точка в этой истории поставлена.