После массового отравления посетителей в Новокузнецке закрыли закусочную

СЕГОДНЯ 09:20 2018-11-07T09:20:31+03:00

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В Новокузнецке по решению суда закрыта на 70 суток закусочная «Быстро и вкусно №1», после обеда в которой сразу несколько человек оказались на больничной койке.

Новокузнечанка рассказала в социальных сетях о том, что после обеда в закусочной на улице Кирова они с другом оказались в больнице с острым отравлением. Там же стало известно еще о нескольких горожанах, купивших шаурму и попавших после этого в больницу. По факту отравления сотрудники Роспотребнадзора провели проверку в закусочной «Быстро и вкусно №1».

Как оказалось, здесь регулярно нарушались требования санитарных норм и правил. Так, специалисты обнаружили нарушения требований к устройству и содержанию помещений, инвентаря и оборудования. Полуфабрикаты хранились в неподобающих условиях, а их сроки годности оказались сомнительными. Сотрудники предприятия не соблюдали правила личной гигиены и не вели необходимую документацию. Более того, на предприятии не оказалось моющих и дезинфицирующих средств.

Решением суда деятельность закусочной остановлена с 30 октября на 70 суток, - об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора. Новых случаев отравления не выявлено.