При пожаре в Анжеро-Судженске погиб инвалид

СЕГОДНЯ 11:06 2018-11-07T11:06:18+03:00

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Накануне утром в городе Анжеро-Судженске в одном из домов случился пожар. ЧП не обошлось без жертв.

Сигнал о пожаре в частном жилом доме по улице Майской в Анжеро-Судженске поступил на пульт диспетчера 6 ноября в 05:34. Очевидцы сообщали о том, что горит жилой дом и надворные строения. По сигналу на место происшествия выехали три единицы техники и 10 человек. Ликвидировать пожар удалось лишь в 06:16.

Как сообщает Правоохранительный портал Кузбасса, после ликвидации возгорания в доме была проведена разведка. Пожарные обнаружили тело 43-летнего хозяина жилища, который был инвалидом. В настоящее время обстоятельства гибели и точные причин возникновения пожара устанавливают следователи.