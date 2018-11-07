В Анжеро-Судженске экскаватор снес кабину тепловоза
В социальных сетях появились снимки тепловоза, который пострадал от действий водителя экскаватора в поселке городского типа Рудничный неподалеку от Рудоуправления.
На фото, которыми делятся очевидцы, видно, что ковш экскаватора разворотил кабину тепловоза. Невольные свидетели ЧП рассказывают, что 5 ноября около 17:20 машинист тепловоза филиала «Антоновского рудоуправления» ОАО «КФ» вышел из кабины тепловоза и административное здание. По всей видимости, отказала тормозная система тепловоза, и он начал движение в тот момент, когда работал экскаватор. Ковш экскаватора буквально снес кабину.
При инциденте чудом никто не пострадал и не получил увечий.