2018-11-07T12:21:25+03:00
Происшествия

В Анжеро-Судженске экскаватор снес кабину тепловоза

По счастливой случайности машиниста не оказалось в кабине
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: vk.com, zello.АвтоКанал:Анжеро-СудженскдорогиФото: vk.com, zello.АвтоКанал:Анжеро-Судженскдороги
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В социальных сетях появились снимки тепловоза, который пострадал от действий водителя экскаватора в поселке городского типа Рудничный неподалеку от Рудоуправления.

На фото, которыми делятся очевидцы, видно, что ковш экскаватора разворотил кабину тепловоза. Невольные свидетели ЧП рассказывают, что 5 ноября около 17:20 машинист тепловоза филиала «Антоновского рудоуправления» ОАО «КФ» вышел из кабины тепловоза и административное здание. По всей видимости, отказала тормозная система тепловоза, и он начал движение в тот момент, когда работал экскаватор. Ковш экскаватора буквально снес кабину.

При инциденте чудом никто не пострадал и не получил увечий.

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