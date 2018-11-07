2018-11-07T12:34:02+03:00
Происшествия

В Кузбассе голодные воспитанники детдома обворовали магазин

Подросткам не хотелось идти в детский дом на обед
Екатерина РОМАНОВА
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В Кемеровской области перед судом предстанут подростки из областного центра, похитившие в магазине продукты питания.

В августе 2018 года двое подростков 16 и 17 лет, воспитывающиеся в детском доме, отправились на прогулку. Подростки гуляли по улицам Кемерова, а когда пришло время обеда, решили не возвращаться в стены детского дома, а подкрепиться в одном из магазинов. Они взяли с прилавка упаковку сырников и несколько шашлыков, и после этого вышли, не расплатившись.

Впрочем, преступление не осталось безнаказанным. Сотрудники магазина вызвали полицию, и стражи порядка по записям с камер видеонаблюдения смогли установить личности голодных подростков.

Оба подростка сотрудничали со следствием, признали свою вину.

- Следователем в воспитательное учреждение внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, - отмечает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу

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