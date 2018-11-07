2018-11-07T13:06:48+03:00
Общество

На кузбасской федеральной трассе ограничат движение

Автомобилистов просят быть внимательными и следить за знаками
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: архив КПФото: архив КПФото: Екатерина РОМАНОВА
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Сотрудники областной Госавтоинспекции просят автомобилистов быть предельно внимательными на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь».

Из-за ремонта, который сейчас ведется на автодороге Р-255 «Сибирь», движение по трассе в ближайшее время будет ограничено. Ремонтные работы проводятся на мостовых сооружениях, которые находятся на участке с 404 по 423 километр в Чебулинском районе и на 193 километре в Топкинском районе.

- В связи с этим внесены изменения в организацию дорожного движения, - образаются к автолюбителям сотрудники ГИБДД по Кемеровской области. - Учитывайте это при выборе маршрутов следования. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте требования установленных дорожных знаков.

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