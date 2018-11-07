Следствие просит продлить арест фигурантке дела «Зимней вишни» Светлане Шенгерей

СЕГОДНЯ 13:23 2018-11-07T13:23:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Старший следователь ходатайствовал о продлении срока содержания под стражей фигурантке уголовного дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» Светлане Шенгерей. Подчиненная бывшей начальницы Госстройнадзора Кузбасса Комковой находится в СИЗО, срок ее содержания заканчивается 13 ноября.

Материал с ходатайством старшего следователя по особо важным делам СКР о продлении срока содержания под стражей в отношении Светланы Шенгерей поступил в Центральный районный суд 6 ноября.

«Рассмотрение данного ходатайства назначено на 11.00 08 ноября», - сообщили в Центральном районном суде.

Напомним, Светлана Шенгерей была задержана в сентябре. Ее обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следствия, она вступила в сговор со своей начальницей Комковой и не рассказала об имеющихся нарушениях пожарной безопасности в ТРЦ «Зимняя вишня».

Напомним, что пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе и три кинозала. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы. В причинах произошедшего сейчас разбирается Центральный аппарат Следственного комитета России. Следствие продлено до 25 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новых фигурантов дела «Зимней вишни» обвинили во взятке 7 миллионов рублей

По версии следствия, в 2013-2014 годах генеральный директор Кемеровского кондитерского комбината Вячеслав Вишневский при посредничестве Виктора Ефимкина дал взятку в размере 7 миллионов рублей начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и генеральному директору ООО «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко. Они действовали в составе организованной группы. (подробности)

Генин отказался знакомиться с вещдоками по делу о пожаре в «Зимней вишне»

– Сейчас он знакомится с теми вещественными доказательствами, которые непосредственно относятся к предъявленному ему обвинению. С остальными вещественными доказательствами будет знакомиться по мере необходимости, – пояснила «Комсомольской правде» решение своего подзащитного адвокат Светлана Тарасюк. (подробности)

Обвиняемого по делу «Зимней вишни» пожарного перевели в Бутырскую тюрьму

– Андрея перевели из Сербского в Бутырскую тюрьму города Москва, в своем первом письме он передает большое спасибо всем, кто с ним поддерживал контакты, кто писал письма и передавал посылки! От себя добавлю слова благодарности всем за Ваше внимание и поддержку моего мужа в трудную минуту, низкий Вам поклон! – рассказала Татьяна Бурсина. (подробности)