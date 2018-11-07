Шестилетняя новокузнечанка сбежала от бабушки и заблудилась

СЕГОДНЯ 13:54 2018-11-07T13:54:09+03:00

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В Новокузнецке полицейские вернули родителям заблудившуюся в городе 6-летнюю девочку.

56-летняя новокузнечанка решила съездить в гости к своей родственнице. Вместе с собой она взяла 6-летнюю внучку. Женщины сидели и беседовали, и девочке, в конце концов, стало скучно слушать взрослые разговоры. Она отпросилась у бабушки погулять во дворе, а там решила, что сможет самостоятельно вернуться домой, к маме. Девочка прошла несколько кварталов пешком в поисках маминой работы, а потом поняла, что заблудилась. Тогда малышка обратилась к прохожей и сказала ей, что потерялась. Женщина тут же обратилась в полицию.

В это время бабушка бегала по близлежащим дворам в поисках внучки, а когда поняла, что не может ее найти, также обратилась в полицию.

- Сотрудники полиции доставили ребенка к родителям, а также провели с мамой и бабушкой профилактическую беседу, - рассказали о счастливом окончании истории в пресс-службе ГУ СВД России по Кемеровской области.