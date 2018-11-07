На видео попали последствия тройного ДТП в Кемерове

СЕГОДНЯ 14:33 2018-11-07T14:33:46+03:00

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Минувшим утром в Кемерове случилось тройное дорожно-транспортное происшествие, последствия которого попали в объективы камер очевидцев. Кадры с места ДТП опубликованы в социальных сетях.

7 ноября на улице Тухачевского в Кемерове столкнулись две иномарки – Kia и Infiniti. Олба автомобиля получили серьезные повреждения. Так, у автомобиля Kiaпо словам очевидцев, вывернуло переднюю ось, так, что одно из колес осталось лежать рядом. Infiniti также серьезно пострадал. По предварительным данным, водитель именно этого автомобиля спровоцировал аварию. Примечательно, что он был нетрезвым.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/676731" frameborder="0"></iframe> ДТП в Кемерове на улице Тухачевского.Видео: vk.com, "Регион 42"

– 30-летний водитель Infinitiне справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем такси марки Kia, – сообщили отделе пропаганды ГИБДД города Кемерово.

Обломки автомобилей разлетелись по дороге, и часть из них попала в проезжавший мимо Honda. В результате ДТП пострадал один человек.