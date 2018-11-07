В Новокузнецке открылась межрегиональная выставка «Родина – Сибирь»

СЕГОДНЯ 15:10 2018-11-07T15:13:50+03:00

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В Новокузнецке 7 ноября открылась межрегиональная художественная выставка сибирского пейзажа «Родина – Сибирь». Работать она будет в павильоне №1 выставочного комплекса «Кузбасская ярмарка.

В экспозицию межрегиональной выставки вошли более 200 художественных произведений живописи и графики. Все они вышли из под кисти представителей сибирских региональных отделений Союза художников Россия, а также академиков и членов-корреспондентов Российской академии художеств. Каждая картина – особенный мир, представленный через призму восприятия художника. И в каждой работе – любовь к родному краю, его красотам и всем, кто его населяет.

Художественные произведения выполнены представителями разных школ, использующих различные методы и техники работы. Выставка продлится до 25 ноября.