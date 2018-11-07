Аман Тулеев подписал договор о сотрудничестве техникумов и предприятий Кузбасса

СЕГОДНЯ 15:59 2018-11-07T15:59:42+03:00

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В Кемерове подписано соглашение между техникуками, КРИРПО и дорожными компаниями. Они будут сотрудничать в сфере подготовки рабочих кадров. Среди подписавших договор – ректор КРИРПО Аман Тулеев.

- Мы заинтересованы в том, чтобы студент-выпускник был профессионалом. Он должен выйти и начинать работать, а не заново учиться, - отметил Аман Тулеев. - У нас компании и техникумы работают друг с другом круглогодично. Компании помогают техникумам, берут на практику студентов. Техникумы повышают квалификацию сотрудников компаний. Заключенное соглашение скрепляет ответственность всех сторон.

Также подписи под документом поставили заместитель начальника департамента образования и науки Сергей Пфетцер, директор ГКУ КО «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса» Олег Шурыгин, директор ООО «Кузбассдорстрой» Алексей Кухта, директор Кемеровского аграрного техникума имени Левина Валерий Римша, директор Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и строительства Сергей Нифонтов, директор Кемеровского профессионально-технического техникума Вадим Жуков.

В рамках соглашения будет укрепляться система шефства компаний над техникумами, а будущие молодые специалисты не только смогут проходить практику на предполагаемом месте работы, но и в будущем могут быть трудоустроены в компанию. Кроме того, стороны в скором будущем рассмотрят вопросы, связанные с доплатой к стипендиям и расширении материальной базы техникумов.