2018-11-07T16:13:52+03:00
Происшествия

Лучшие сотрудники уголовного розыска ищут убийцу новокузнецкого предпринимателя

Дело взято на личный контроль начальником областного ГУ МВД России
Екатерина РОМАНОВА
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Начальник ГУ МВД России по Кемеровской области Игорь Иванов взял на личный контроль раскрытие убийства предпринимателя в Новокузнецке.

Над раскрытием громкого преступления работают лучшие сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области, новокузнецкая полиция и следователи.

- Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление подозреваемого,- отмечает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Напомним, убийство предпринимателя из Новокузнецка произошло в подъезде одного из многоквартирных домов. В 09:15 жильцы дома сообщили в полицию, что на лестничной площадке обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями. По предварительным данным, утром мужчина отвез свою дочь в школу. Когда он вернулся обратно и зашел в подъезд, в него несколько раз выстрелил незнакомец. После этого злоумышленник скрылся.

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