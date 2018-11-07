2018-11-07T17:34:23+03:00
Общество

Кузбассовец расплатился за ужин красящей купюрой

Объяснить происхождение денег он так и не смог
Екатерина РОМАНОВА
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Архив КП.Архив КП.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Кузбассе бойцы Росгвардии задержали местного жителя, который оплатил ужин в кафе поддельной купюрой.

Тот вечер в одном из междуреченских кафе начинался как обычно: гости заказывали блюда, чинно ужинали, расплачивались. Так продолжалось до тех пор, пока официантка не принесла счет одному из гостей. Он как раз закончил ужин и готов был расплатиться. Мужчина передал девушке купюру номиналом две тысячи рублей.

Когда официантка развернула купюру, она ахнула: на пальцах остались следы краски. Девушка тут же подошла к администратору и попросила нажать на «тревожную» кнопку. Уже через несколько минут в кафе зашли бойцы Росгвардии. Они подошли к фальшивомонетчику и спросили, где же он взял такую удивительную денежку. 25-летний мужчина, к слову, ранее судимый за кражу, не смог объяснить происхождение купюры. Тогда гвардейцы вызвали прямо в кафе следственно-оперативную группу и передали ей отужинавшего и нерасплатившегося гостя.

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