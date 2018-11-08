2018-11-08T03:22:22+03:00
Общество

В Кузбассе школьник с пивом помог полиции

Благодаря подростку полиция обнаружила место, где незаконно торгуют алкоголем
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Мысках полицейские изъяли из незаконного оборота партию алкогольной продукции.

17-летний школьник из Мысков зашел в один из местных магазинов, чтобы купить пива. Продавец без лишних вопросов продала ему бутылочку, вот только насладиться вкусом пива подростку не удалось. На улице он попался на глаза сотрудникам полиции, и те отправились в магазин, чтобы побеседовать с продавцом.

Уже в магазине выяснилась любопытная деталь: продавец не только сама не спросила у подростка документов, но и не имела никаких бумаг на реализуемый алкоголь. Как оказалось, владелица магазина покупала спиртное в других магазинах по акциям, а потом перепродавала у себя. В магазине оказалось 180 литров водки и пива.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, в отношении продавца составлены протоколы за продажу алкоголя несовершеннолетнему – за это ей грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей. Предпринимательница же ответит за и незаконную торговлю алкоголем и выплатит штраф в размере до 40 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кузбассовец расплатился за ужин красящей купюрой
Пять человек пострадали в ДТП из-за юного автолюбителя
Лучшие сотрудники уголовного розыска ищут убийцу новокузнецкого предпринимателя
Аман Тулеев подписал договор о сотрудничестве техникумов и предприятий Кузбасса
В Новокузнецке открылась межрегиональная выставка «Родина – Сибирь»
На видео попали последствия тройного ДТП в Кемерове
Шестилетняя новокузнечанка сбежала от бабушки и заблудилась
Следствие просит продлить арест фигурантке дела «Зимней вишни» Светлане Шенгерей
На кузбасской федеральной трассе ограничат движение
Сын экс-начальницы Госстройнадзора Кузбасса обжаловал арест
В Кузбассе голодные воспитанники детдома обворовали магазин
В Анжеро-Судженске экскаватор снес кабину тепловоза
При пожаре в Анжеро-Судженске погиб инвалид
После массового отравления посетителей в Новокузнецке закрыли закусочную