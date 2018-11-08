В Кузбассе школьник с пивом помог полиции

СЕГОДНЯ 03:22 2018-11-08T03:22:22+03:00

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В Мысках полицейские изъяли из незаконного оборота партию алкогольной продукции.

17-летний школьник из Мысков зашел в один из местных магазинов, чтобы купить пива. Продавец без лишних вопросов продала ему бутылочку, вот только насладиться вкусом пива подростку не удалось. На улице он попался на глаза сотрудникам полиции, и те отправились в магазин, чтобы побеседовать с продавцом.

Уже в магазине выяснилась любопытная деталь: продавец не только сама не спросила у подростка документов, но и не имела никаких бумаг на реализуемый алкоголь. Как оказалось, владелица магазина покупала спиртное в других магазинах по акциям, а потом перепродавала у себя. В магазине оказалось 180 литров водки и пива.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, в отношении продавца составлены протоколы за продажу алкоголя несовершеннолетнему – за это ей грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей. Предпринимательница же ответит за и незаконную торговлю алкоголем и выплатит штраф в размере до 40 тысяч рублей.