2018-11-08T04:05:07+03:00
Происшествия

В Новокузнецке пропал 25-летний Алексей Ардаев

Мужчину разыскивают с 1 ноября
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алер"Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алер"
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Родные и близкие, сотрудники полиции и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают пропавшего в Новокузнецке Алексея Ардаева.

Как сообщатся на сайте поисково-спасательного отряда, Алексей Ардаев ушел 1 неоября из своего дома в Новокузнецке в неизвестном направлении. С тех пор о судьбе мужчины ничего не известно.

Приветы пропавшего: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие.

Особые приметы: носит усы.

В день исчезновения был одет в темно-синюю удлиненную куртку с белым мехом, черные штаны, летние черные кроссовки.

Если вам известно местонахождение Алексея Ардаева, сообщите об этом родным и близким, сотрудникам полиции или волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112

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