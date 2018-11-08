Бизнесмен из Кузбасса взял в кредит автомобиль и отказался за него платить

СЕГОДНЯ 04:38 2018-11-08T04:38:50+03:00

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В Таштаголе судебные приставы арестовали автомобиль Toyota Tundra, который принадлежал одному из местных предпринимателей.

У бизнесмена из Таштагола имеется несколько магазинов, в которых продается мясная продукция. А некоторое время назад он решил приобрести дорогой пикап Toyota Tundra. Как и многие кузбассовцы, для этих целей мужчина взял кредит. Но вот возвращать деньги предприниматель отказался. Кредитная организация обратилась в суд, и тот постановил в счет погашения долга взыскать автомобиль. Вот только предприниматель не захотел расставаться с машиной.

Приставам предприниматель заявил, что не может отдать машину, так как она находится в разобранном состоянии. Приставы и взыскатели решили все-таки найти автомобиль – и обнаружили его в поселке Каз. Как оказалось, мужчина планировал через некоторое время на машине покинуть пределы Таштагольского района.

- Иномарка была передана взыскателю в город Новокузнецк, - сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Кемеровской области.