2018-11-08T04:53:20+03:00
Общество

В Новокузнецке заработал штаб добровольной народной дружины

Помещение городского штаба открылось после ремонта
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: пресс-служба администрации города НовокузнецкаФото: пресс-служба администрации города Новокузнецка
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Глава города Новокузнецка Сергей Кузнецов принял участие в открытии обновленного помещения городского штаба добровольной народной дружины.

В Новокузнецке активно развивается движение добровольных народных дружин. А чтобы горожане и в будущем хотели следить за порядком в городе, им создаются условия для этого. Так, на проспекте Строителей, 41 в штабе ДНД был проведен ремонт. Теперь дружинники смогут в комфортных условиях проходить обучение, поддерживать связь с оперативным дежурным.

К слову, сейчас в Новокузнецке действуют четыре народные дружины общей численностью 388 человек. Одна из дружин – «Автоинспектор» следит за безопасностью дорожного движения. А самая молодая дружина – казачья станица «Новокузнецкая».

Сергей Кузнецов вручил самым активным дружинникам грамоты, а 44 новичкам – удостоверения.

- Отметим, что сейчас рассматриваются льготы для тех, кто вступил в ряды народных дружинников, - сообщает пресс-служба администрации города Новокузнецка.

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