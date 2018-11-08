В Новокузнецке заработал штаб добровольной народной дружины

СЕГОДНЯ 04:53 2018-11-08T04:53:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава города Новокузнецка Сергей Кузнецов принял участие в открытии обновленного помещения городского штаба добровольной народной дружины.

В Новокузнецке активно развивается движение добровольных народных дружин. А чтобы горожане и в будущем хотели следить за порядком в городе, им создаются условия для этого. Так, на проспекте Строителей, 41 в штабе ДНД был проведен ремонт. Теперь дружинники смогут в комфортных условиях проходить обучение, поддерживать связь с оперативным дежурным.

К слову, сейчас в Новокузнецке действуют четыре народные дружины общей численностью 388 человек. Одна из дружин – «Автоинспектор» следит за безопасностью дорожного движения. А самая молодая дружина – казачья станица «Новокузнецкая».

Сергей Кузнецов вручил самым активным дружинникам грамоты, а 44 новичкам – удостоверения.

- Отметим, что сейчас рассматриваются льготы для тех, кто вступил в ряды народных дружинников, - сообщает пресс-служба администрации города Новокузнецка.