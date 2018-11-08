Кемеровским управляющим компаниям сделали 400 замечаний из-за уборки снега

СЕГОДНЯ 05:38 2018-11-08T05:38:53+03:00

На некачественную уборку снега кемеровчане могут пожаловаться по телефонам горячей линии

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Почти 400 замечаний вынесено кемеровским управляющим организациям за некачественную уборку дворов.

Кемеровчане недовольны уборкой дворов и улиц от снега, и их недовольство поддерживают специалисты МБУ «Жилкомцентр». Во время прошедшего накануне объезда они отметили многочисленные факты некачественного содержания дворов. Шуга, неочищенные дворовые проезды и крылечки, снежные наносы и сосульки – все это вызвало возмущение горожан и чиновников.

- Управляющим организациям поручено устранить замечания и уделить особое внимание очистке проезжей части и пешеходных зон дворов, - отметили в пресс-службе администрации города Кемерово.

Кемеровским управляющим организациям за некачественную уборку дворов уже вынесено почти 400 замечаний. А накануне снег во дворах чистили 1,4 тысячи дворников и 28 спецмашин, в том числе грейдеры и погрузчики.

Информацию о неудовлетворительном состоянии дорог можно сообщать на телефон «горячей линии» МБУ «Жилкомцентр»: (384-2) 31-23-32.