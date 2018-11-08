В Кузбассе водитель на летней резине погубил свою 17-летнюю дочь

СЕГОДНЯ 06:40 2018-11-08T06:40:00+03:00

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В Чебулинском районе произошла авария, в которой погибла 17-летняя девушка и еще пятеро получили серьезные травмы. Спровоцировал ДТП отец девушки, который двигался на автомобиле с летней резиной.

Смертельная авария произошла около 08.30 6 ноября на 433 километре автодороги Р-255 «Сибирь». Здесь столкнулись два отечественных автомобиля.

Предвариетлньо установлено, что 38-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 не выбрал безопасную скорость движения с учетом погодных условий и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2115.

- В результате ДТП с травмами различной степени тяжести в больницу были доставлены 5пять человек, в том числе оба водителя. Впоследствии одна из пострадавших, 17-летняя девушка, пассажир девяносто девятой модели ВАЗа, скончалась, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Известно, что на обоих задних колесах автомобиля, который выехал на встречку, была установлена летняя резина, к тому же различного с передними колесами диаметра. В отношении водителя был составлен административный протокол за управление автомобилем с неисправностью.

Также возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения. Назначены экспертизы, которые установят все детали произошедшей аварии.