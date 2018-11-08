2018-11-08T07:14:35+03:00
Общество

В центре Кемерова ограничат движение из-за кадетов

Ограничения будут введены 10 ноября
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В центре Кемерова 10 ноября ограничат движение автотранспорта. Это связано с принятием присяги воспитанников кадетской школы-интерната.

Так, 10 ноября на улице Николая Островского от проспекта Кузнецкого до улицы Кирова будет запрещен проезд транспорта. Запрет будет действовать с 09.00 до 11.00.

Кроме того, будет запрещена стоянка транспортных средств с установкой временных дорожных знаков с 07.00 до 11.00 по улице Николая Островского (от проспекта Кузнецкого до улицы Кирова), по улице Кирова (от проспекта Кузнецкого до дома №25 по улице Кирова).

Это связано с проведением принятия торжественной клятвы воспитанниками первого курса губернаторской кадетской школы-интерната полиции.

Фото: ЦОДД Кемерово

Фото: ЦОДД Кемерово

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