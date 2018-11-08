В Кемерове на сцене выступит Лия Ахеджакова

СЕГОДНЯ 09:17 2018-11-08T09:17:27+03:00

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В Кемерове на сцене филармонии пройдет премьера спектакля «Мой внук Вениамин» с народной артисткой Лией Ахеджаковой. Показ спектакля пройдет 20 ноября.

Спектакль «Мой внук Вениамин», в котором главную роль играет Лия Ахеджакова, рассказывает историю семейных отношений. Сюжет начинается с того, что главная героиня Эсфирь отправляется в свой родной Бобруйск на поиски правильной невесты для своего сына. Оттуда она привозит наследницу «проверенной» семьи, однако сын выступает против такого барка, а привезенная невеста оказывается не совсем той, кем казалась.

Художник Вера Мартынова и режиссер Марфа Горвиц придумали технически сложное, но выразительное оформление спектакля. На сцене установлен большой металлический контейнер, передняя стенка которого в начале спектакля поднимается и открывает внутреннее убранство небольшой квартирки, быт которой прост и скромен. А крыша этого контейнера превратится в уголок парка. Авторы спектакля отмечают, что хореографию поставила Соня Левин (Германия).

В сентябре 2017 года спектакль получил четыре приза на фестивале «Амурская осень» за режиссуру, лучшую главную женскую роль и роль второго плана и спецприз жюри.