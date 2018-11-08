2018-11-08T09:26:42+03:00
Общество

Кузбасс наладит авиасообщение с Екатеринбургом и Красноярском

Развитие региональных авиаперевозок обсудили на совещании в областной администрации
Екатерина БОРМОТОВА
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Сейчас ведется работа по выбору перевозчиковСейчас ведется работа по выбору перевозчиковФото: Максим КИСЕЛЕВ
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В администрации Кемеровской области прошло совещание по развитию региональных авиаперевозок. На нем рассмотрена возможность запуска авиарейсов из Кузбасса в Екатеринбург и Красноярск.

Совещание прошло под председательством заместителя губернатора Андрея Панова. В нем приняли участие начальник областного департамента транспорта и связи Евгений Курапов, а также представители кузбасских аэропортов.

На встрече была рассмотрена возможность запуска двух транзитных рейсов: Екатеринбург – Кемерово – Красноярск (2 раза в неделю) и Екатеринбург – Новокузнецк – Красноярск (2 раза в неделю). Участники совещания отметили, что запуск данных рейсов позволит жителям Кузбасса расширить диапазон полетов на западное и восточное направления, минуя Москву.

Панов поручил подготовить необходимые для запуска данных межрегиональных рейсов расчеты. Кроме того, планируется привлечь Красноярский край и Свердловскую область к участию в софинансировании этого проекта.

Евгений Курапов отметил, что сейчас ведется работа по выбору перевозчиков.

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