Кузбасс наладит авиасообщение с Екатеринбургом и Красноярском
В администрации Кемеровской области прошло совещание по развитию региональных авиаперевозок. На нем рассмотрена возможность запуска авиарейсов из Кузбасса в Екатеринбург и Красноярск.
Совещание прошло под председательством заместителя губернатора Андрея Панова. В нем приняли участие начальник областного департамента транспорта и связи Евгений Курапов, а также представители кузбасских аэропортов.
На встрече была рассмотрена возможность запуска двух транзитных рейсов: Екатеринбург – Кемерово – Красноярск (2 раза в неделю) и Екатеринбург – Новокузнецк – Красноярск (2 раза в неделю). Участники совещания отметили, что запуск данных рейсов позволит жителям Кузбасса расширить диапазон полетов на западное и восточное направления, минуя Москву.
Панов поручил подготовить необходимые для запуска данных межрегиональных рейсов расчеты. Кроме того, планируется привлечь Красноярский край и Свердловскую область к участию в софинансировании этого проекта.
Евгений Курапов отметил, что сейчас ведется работа по выбору перевозчиков.