2018-11-08T10:00:04+03:00
Происшествия

Житель Кузбасса избил главного врача больницы после смерти молодой супруги

Уголовное дело о смерти пациентки расследует Следственный комитет Кузбасса
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Кузбассе после кесарева сечения умерла молодая пациентка. Муж супруги избил главного врача больницы, где женщине проводили данную процедуру.

Случай произошел еще в июне. В Тисульскую районную больницу на «скорой» доставили пациентку, у которой начались роды. Врачи приняли решение делать кесарево сечение, в результате которого 19-летняя девушка впала в кому. Через некоторое время ее перевезли в областную больницу. Девушка начала самостоятельно дышать, но не реагировала на родственников. Семья задумалась о перевозе родственницы в Санкт-Петербург, но она скончалась.

После смерти жены супруг избил главного врача Тисульской районной больницы. Позже за поведение мужчины извинились родственники.

По факту гибели пациенты возбуждено уголовное дело, сообщили «Комсомольской правде» в СУ СК по Кемеровской области.

Ситуацию прокомментировала заместитель губернатора Елена Малышева. Она отметила, что делать выводы о причинах смерти молодой женщины рано. Замгубернатора также подчеркнула, что семье будет оказана необходимая помощь, в том числе для родившейся девочки, которая осталась без матери.

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