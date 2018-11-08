В Кемерове водители стали реже оскорблять полицейских

СЕГОДНЯ 10:31 2018-11-08T10:31:44+03:00

В 2017 году за публичное оскорбление полицейского при исполнении, а также за применение в его отношении насилия, уголовную ответственность понесли 12 человек Фото: Татьяна Коркина

В этом году было зафиксировано два случая

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В Кемерове водители стали реже публично оскорблять сотрудников полиции при исполнении. В этом году было зафиксировано всего два факта, по одному из которых вынесен приговор.

Инцидент произошел весной. Инспектор ДПС потребовал 34-летнего водителя предъявить документы и пройти процедуру медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Однако мужчина не подчинился и стал оскорблять сотрудника ГИБДД. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Суд назначил мужчине наказание в виде 300 часов обязательных работ. Также мужчина был лишен права управления транспортным средством на три месяца 14 дней (ранее он был осужден за повторную пьяную езду и не отбыл полное наказание).

- К сожалению, этот случай не единичный. В 2017 году за публичное оскорбление полицейского при исполнении им своих должностных обязанностей, а также за применение в его отношении насилия, уголовную ответственность понесли 12 человек, - отметил начальник ОГИБДД Кемерова Дмитрий Волков.

В ведомстве напомнили, что за оскорбление представителя власти предусмотрено наказание до 40 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов либо исправительные работы до 1 года. Применение насилия к представителю власти наказывается лишение свободы.