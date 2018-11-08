2018-11-08T11:07:50+03:00
Происшествия

Житель Кузбасса незаконно вырубил ценный лес на 15 миллионов рублей

Уголовное дело передано в суд
Екатерина БОРМОТОВА
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Ущерб был возмещен за счет ареста изъятой техники и реализации заготовленной древесиныУщерб был возмещен за счет ареста изъятой техники и реализации заготовленной древесиныФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Кузбассе местный житель незаконно вырубил деревья ценных пород на сумму более 15 миллионов рублей. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

Следствие установило, что в октябре прошлого года 34-летний житель Анжеро-Судженска, будучи работником организации по заготовке леса, дал распоряжение двум подрядам о вырубке деревьев на Таловском урочище Тайгинского лесничества. При этом разрешения на заготовку леса на данной территории у него не было. За неделю работники спилили 933 дерева пород кедр, пихта, ель, береза и осина. Лесному фонду Кемеровской области был нанесен ущерб на 15,6 миллиона рублей.

На месте преступления сотрудники правоохранительных органов обнаружили спиленные деревья и изъяли технику, с помощью которой велась лесозаготовка – два трелевочных трактора и три бензопилы. В отношении организатора незаконной вырубки было возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В ходе следствия нанесенный ущерб был возмещен за счет ареста изъятой техники и реализации заготовленной древесины. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Яшкинский районный суд.

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