В Кузбассе осудили пьяного водителя, насмерть сбившего пенсионера на обочине

СЕГОДНЯ 11:44 2018-11-08T11:44:36+03:00

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В Кузбассе прошел суд над водителем, который, будучи пьяным, насмерть сбил пенсионера на обочине дороги. В ходе следствия мужчина менял показания, пытаясь уйти от ответственности, но ему этого не удалось.

Случай произошел 25 августа прошлого года в Прокопьевске. Около 11.05 на улице Мичурина 54-летний местный житель за рулем Toyota RAV4 сбил 74-летнего мужчину, который шел по обочине. От полученных травм пенсионер скончался.

Полицейские выяснили, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Свидетели аварии рассказали, что после наезда на пешехода он перегнал машину на другое место, чтобы изменить схему ДТП. Было возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В ходе следствия было установлено, что из-за алкогольного опьянения водитель не смог реально оценить окружающую обстановку, а при обнаружении пешехода не предпринял попытки для остановки машины. На допросах обвиняемый менял показания, пытаясь уйти от ответственности. Однако суд приговорил его к двум годам в колонии-поселении. Также ему в течение 2,5 лет запрещено управлять транспортными средствами