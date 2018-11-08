2018-11-08T12:04:07+03:00
Общество

В Мысках оштрафовали предпринимательницу за торговлю поддельным парфюмом

Контрафактную продукцию изъяли из оборота
Екатерина БОРМОТОВА
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Контрафактная продукция Фото предоставлено ГУ МВД по Кемеровской областиКонтрафактная продукция Фото предоставлено ГУ МВД по Кемеровской области
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В Мысках предпринимательница торговала туалетной водой, которая была замаскирована под продукцию известных брендов. Женщину оштрафовали за использование чужих товарных знаков.

В полицию Мысков поступил сигнал от граждан, которые сообщили, что в одном из местных магазинов продается поддельная туалетная вода. В ходе проверки данные сведения подтвердились: полицейские изъяли из незаконного оборота 19 флаконов контрафактного парфюма, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении предпринимательницы был составлен административный протокол. После расследования арбитражный суд Кемеровской области оштрафовал женщину на 10 тысяч рублей. Контрафактную продукцию у предпринимательницы изъяли.

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