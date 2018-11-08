2018-11-08T15:29:13+03:00
Общество

В Кузбассе две подружки обворовали своего приятеля

Женщины сняли с его счета все сбережения
Екатерина РОМАНОВА
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В Анжеро-Судженске будут судить местных жительниц, обокравших своего знакомого после вечеринки.

52-летний житель Анжеро-Судженска решил устроить вечеринку. Он пригласил к себе домой гостей, все вместе они веселились, выпивали, а когда гости разошлись, мужчина лег спать. Когда же мужчина проснулся, он обнаружил, что вместе с ушедшими гостями из дома пропала банковская карта и листочек с пин-кодом, который был к ней прикреплен. Мужчина поспешил в банк, и только там с ужасом узнал, что кто-то снял со счета 40 тысяч рублей. Расстроенный, он отправился в полицию.

Впрочем, вскоре стало известно, кто же опустошил карту кузбассовца. Злоумышленницами оказались 45-летняя и 21-летняя знакомые, накануне присутствовавшие на вечеринке. Они рассказали, что вскоре после вечеринки решили, что им хочется продолжения праздника, и женщины отправились обратно. Дверь в жилище оказалась незапертой, а его хозяин мирно спал. Тогда подельницы взяли банковскую карту, которая лежала на столе, потом сняли с нее сбережения и поделили пополам.

- В настоящее время уголовное дело направлено в суд, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до 6 лет лишения свободы.

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