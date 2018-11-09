Новокузнецкий автовокзал эвакуировали из-за подозрительного ведра

СЕГОДНЯ 03:09 2018-11-09T03:09:56+03:00

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В Новокузнецке днем 8 ноября эвакуировали посетителей и работников автовокзала. Причиной таких мер стало найденное подозрительное ведро.

Около 40 минут посетители и персонал автовокзала провели на улице из-за подозрительного предмета. Полицейские с собаками обследовали здание, но никакой угрозы не обнаружили, после чего сняли оцепление и пустили всех внутрь.

Отметим, что эвакуация из мест массового скопления людей в Кузбассе не редкость. Так, в октябре здание районного суда Кемерова оцепили из-за подозрительного пакета с банками. В том же месяце в областном центре эвакуировали пассажиров трамвая. Кто-то забыл в нем подозрительную сумку.