2018-11-09T03:58:44+03:00
Происшествия

В Кузбассе бывшую чиновницу наказали за хищения штрафом

Суд учел возраст, здоровье и положительные характеристики
Екатерина БОРМОТОВА
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В Кузбассе бывшая начальница областного департамента контрактной системы, обвиненная в хищениях, получила штраф. Вынося приговор, суд учел состояние здоровья подсудимой, возраст и положительные характеристики.

Установлено, что 59-летняя экс-чиновница с сентября 2014 по декабрь 2016 года похитила вверенное ей имущество, а именно 588 тысяч рублей. Эти деньги предназначались для выплаты заработной платы и премий работникам. Кроме того, женщина оформила на должность водителей двух человек, которые фактически не работали. Начисляемую им зарплату чиновница забирала себе.

Кроме того, начальница департамента с января 2016 по октябрь 2017 года оказывала покровительство коммерческому лицу – предоставляла льготы и преимущества перед другими участниками рынка. Это позволило организации осуществлять предпринимательскую деятельность на более выгодных условиях, сообщили в областной прокуратуре.

Свою вину экс-чиновница не признала. Суд при вынесении приговора учел возраст обвиняемой, ее состояние здоровья и положительные характеристики. Женщину оштрафовали на 450 тысяч рублей.

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