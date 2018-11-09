2018-11-09T05:00:35+03:00
Происшествия

В Кемерове вор поленился идти пешком после кражи и попался полиции

Мужчину задержали на остановке – он ждал автобус
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Кемерове местный житель обворовал магазин и решил уехать с места преступления на автобусе. Ленивого вора задержали на остановке.

Инцидент произошел в дневное время в одном из магазинов Заводского района. Неизвестный похитил четыре пары перчаток и скрылся. Контроллер нажала на тревожную кнопку. На место прибыл экипаж Росгвардии, который начал незамедлительные поиски вора.

Спустя несколько минут его задержали на остановке. Оказалось, что 39-летний мужчина ранее был судим за кражу. Кроме того, он находился в розыске за еще одно аналогичное преступление.

Кемеровчанин не стал отрицать своей вины и передал бойцам похищенные вещи. Он пояснил, что не захотел добираться домой пешком и решил подождать автобус.

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