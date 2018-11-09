В Кемерове вор поленился идти пешком после кражи и попался полиции
В Кемерове местный житель обворовал магазин и решил уехать с места преступления на автобусе. Ленивого вора задержали на остановке.
Инцидент произошел в дневное время в одном из магазинов Заводского района. Неизвестный похитил четыре пары перчаток и скрылся. Контроллер нажала на тревожную кнопку. На место прибыл экипаж Росгвардии, который начал незамедлительные поиски вора.
Спустя несколько минут его задержали на остановке. Оказалось, что 39-летний мужчина ранее был судим за кражу. Кроме того, он находился в розыске за еще одно аналогичное преступление.
Кемеровчанин не стал отрицать своей вины и передал бойцам похищенные вещи. Он пояснил, что не захотел добираться домой пешком и решил подождать автобус.