2018-11-09T05:51:08+03:00
Общество

В кузбасской школе незаконно уволили директора

Восстановиться на работе женщине помог суд
Екатерина РОМАНОВА
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Судебные приставы в Тяжинском районе восстановили на работе незаконно уволенного директора школы.

Директор средней школы Тяжинского района оказалась уволенной из образовательного учреждения. При этом никаких законных оснований для увольнения попросту не было. Чтобы восстановить свои права, женщина обратилась в Тяжинский районный суд. Там рассмотрели обращение и признали, что приказ об увольнении директора школы является незаконным. Суд обязал Управление образования восстановить бывшего директора школы в должности и выплатить ей заработную плату.

- Судебный пристав-исполнитель ОСП по Тяжинскому району вручила начальнику Управления образования требование об исполнении решения суда, а также предупреждение об уголовной ответственности за неисполнение решения суда, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

В течение всего одного дня законные права женщины были восстановлены.

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