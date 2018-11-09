В Кемерове из-за шлагбаума скорая не смогла проехать к пациенту

СЕГОДНЯ 06:50 2018-11-09T06:50:44+03:00

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В Кемерове врачам скорой пришлось пешком идти к пациенту, чтобы оказать ему помощь. При этом машина могла бы подъехать непосредственно к подъезду, если бы не шлагбаум.

Кемеровчане в социальных сетях делятся видео, которое отчасти объясняет, почему скорая помощь не всегда оказывается скорой. Машина заехала во двор дома №33 по улице островского, который соединен сл двором дома №31, однако вскоре водитель столкнулся с трудностью: двор перегорожен шлагбаумом. Машину пришлось припарковать довольно далеко от подъезда, где ждет пациент, и идти к нему пешком.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/676973" frameborder="0"></iframe> Скорая не смогла проехать к пациенту в Кемерове.Видео: vk.com

- Человеку плохо, [когда ставили шлагбаум], говорили, что проблем не будет ни со скорой, ни со спецтехникой, - отмечают комментаторы. – Врачи идут пешочком в дальний подъезд…

Комментаторы отмечают, что подобные заграждения имеются во многих дворах, и врачам постоянно приходится терять драгоценные минуты, добираясь до пациентов пешком – с чемоданчиками в руках.

К слову, установка шлагбаумов в сквозных дворах не запрещена и возможна по инициативе собственников квартир. Вот только при этом необходимо учитывать и необходимость проезда для машин пожарной охраны и скорой помощи.