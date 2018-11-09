В Кузбассе очевидцы поставили на колеса перевернувшуюся иномарку

СЕГОДНЯ 06:55 2018-11-09T06:55:11+03:00

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На кузбасской трассе очевидцы поставили на колеса перевернутый автомобиль, который слетел с трассы. Действия помощников сняли на видео.

Инцидент произошел в четверг на трассе Кемерово – Ленинск-Кузнецкий. Водитель иномарка не справился с управлением и слетел с дороги в кювет. Автомобиль перевернулся. В соцсети появилось видео, как очевидцы приходят на помощь автомобилисту. На кадрах видно, что легковой автомобиль лежит в сугробе на левом боку. Восемь человек осторожно его переворачивают.

– Какая марка машины я не запомнила, да причина лишь догадка, что не справился с управлением. В тот момент чистили дорогу, местами была каша. Скорость он не превышал. Водитель трезвый, в машине находился один человек, все с ним в порядке. Отделался испугом… Мужчины молодцы, останавливались все проезжающие машины. Помогали, – рассказал очевидец.