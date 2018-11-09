В Кузбассе в ДТП с грузовиком погиб мужчина

СЕГОДНЯ 07:20 2018-11-09T07:20:19+03:00

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На кузбасской трассе автомобиль Toyota Camry врезался в грузовик. В результате аварии погиб водитель легковушки.

Аварии произошла в четверг на 268-ом километре трассы Ленинск-Кузнецкий – Кемерово. Как сообщили в областном управлении ГИБДД, водитель Toyota Camry не справился с управлением на мокрой дороге и вылетел под грузовик Hino. В результате столкновения 39-летний водитель Toyota погиб на месте. Водитель грузовика не пострадал. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Инспекторы ГИБДД призывают водителей соблюдать безопасную скорость движения и не совершать резких маневров.