В Кузбассе из-за нарушений закрыли пять кафе с шаурмой

СЕГОДНЯ 07:53 2018-11-09T07:53:12+03:00

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С начала 2018 года в Кузбассе закрыли пять киосков быстрого питания, где продавали шаурму.

Жители Кузбасса неоднократно жаловались на работу киосков быстрого питания, где приобретали шаурму. Специалисты Роспотребнадзора провели проверки в шести предприятиях, которые упоминались кузбассовцнесоблюдались технологические процессы, происхождение продуктов было сомнительным, да и хранились овощи, мясо и соусы в неподобающих условиях и без ярлычков со сроками годности. Также оказалось, что на предприятиях нет водопровода, а значит, сотрудники не имеют возможность соблюдать правила личной гигиены, обрабатывать инвентарь и проводить уборку должным образом.

- По решению судов, деятельность пяти предприятий общественного питания приостановлена сроком до 90 суток: ИП Наджафгулиев (город Юрга), ИП Дадашов (город Прокопьевск), ИП Гусейнов (город Новокузнецк), ИП Альдабаг (город Кемерово), ИП Гущан (город Кемерово), - сообщает пресс-служба областного Управления Роспотребнадзора.