В Кемерове перекроют две улицы

СЕГОДНЯ 08:14 2018-11-09T08:15:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В центре Кемерова 10 ноября власти перекроют проезд на двух улицах. В городе состоится торжественная клятва кадетов.

Как рассказали в администрации Кемерова, 10 ноября пройдет торжественное принятие клятвы первокурсников Губернаторской кадетской школы-интерната полиции». В связи с этим с 9.00 до 11.00 будет перекрыта улица Н. Островского от проспекта Кузнецкого до улицы Кирова, а также улица Кирова от Кузнецкого проспекта до пересечения с улицей Н. Островского.

Кроме того, будет запрещена стоянка автомобилей на улице Островского от проспекта Кузнецкого до улицы Кирова и на улице Кирова от проспекта Кузнецкого до дома №25 по улице Кирова