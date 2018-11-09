В Кемерове перекроют две улицы
В центре Кемерова 10 ноября власти перекроют проезд на двух улицах. В городе состоится торжественная клятва кадетов.
Как рассказали в администрации Кемерова, 10 ноября пройдет торжественное принятие клятвы первокурсников Губернаторской кадетской школы-интерната полиции». В связи с этим с 9.00 до 11.00 будет перекрыта улица Н. Островского от проспекта Кузнецкого до улицы Кирова, а также улица Кирова от Кузнецкого проспекта до пересечения с улицей Н. Островского.
Кроме того, будет запрещена стоянка автомобилей на улице Островского от проспекта Кузнецкого до улицы Кирова и на улице Кирова от проспекта Кузнецкого до дома №25 по улице Кирова