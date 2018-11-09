Под Шерегешем разбился автобус с туристами
Транспорт врезался в дерево
Фото: "ВКонтакте"/«АСТ-54»
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По дороге в Шерегеше разбился автобус с туристами из Новосибирска. По счастливой случайности в ДТП никто серьезно не пострадал.
Как сообщили пассажиры автобуса, авария произошла рано утром в 30 километрах от Шерегеша. Автобус не удержался на скользкой дороге и съехал в кювет, где врезался в дерево. Пассажир отмечают, что ни водитель, ни пассажиры не получили даже царапин.
«Сами удивились (как водитель не пострадал), панель вся сдвинулась, а ноги не зажало», –рассказал один из пассажиров автобуса.
Фото: "ВКонтакте"/«АСТ-54»