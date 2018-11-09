Полицейские рассказали подробности ДТП с автобусом под Шерегешем

СЕГОДНЯ 09:08 2018-11-09T09:10:55+03:00

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Кузбасские полицейские рассказали подробности ДТП с туристическим автобусом под Шерегешем. Туристы из Новосибирска в аварии не пострадали.

Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, авария произошла около 07.30 на 80-ом километре трассы Кузедеево – Мундыбаш – Таштагол. По предварительной информации, водитель новосибирского автобуса не учел погодные условия и на повороту выехал в кювет.

– На момент ДТП в автобусе находилось 48 человек, в том числе два водителя. Никто из них не пострадал, – рассказали в полиции. – На место дорожно-транспортного происшествия прибыли экипажи ГИБДД. После автоаварии пассажиры были доставлены к месту назначения другим автобусом. Слетевшее с дороги транспортное средство с помощью спецтехники возвращено на проезжую часть.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства аварии, проверяют, соблюдался ли водителями режим труда и отдыха.