2018-11-09T09:36:21+03:00
Общество

В Крапивинском районе уничтожено 15 гектаров конопли

Урожай конопли был доступен всем местным жителям
Екатерина РОМАНОВА
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В Крапивинском районе после вмешательства прокурора уничтожено 15 гектаров конопли.

В августе 2018 года сотрудники прокуратуры Крапивинского района провели проверку территории района и пришли к неутешительному выводу: администрация района не выполняет действий, которые бы ограждали местных жителей от наркомании. Так, на территории десяти сельских поселений на полях и вблизи домов и даже образовательных учреждений обнаружились целые заросли дикорастущей конопли. И получалось, что и взрослые, и дети могли беспрепятственно собирать и употреблять наркотическое средство.

- В августе 2018 года прокурор внес главам сельских и городских поселений представления и потребовал устранить нарушения федерального законодательства, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Все 15 гектаров дикорастущей конопли на сегодняшний день уничтожены, а должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

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