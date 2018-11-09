В Юрге задержали группу браконьеров

СЕГОДНЯ 09:47 2018-11-09T09:48:24+03:00

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В Юрге сотрудники Росгвардии задержали троих мужчин, которых подозревают в браконьерстве.

Во время ночного рейда стражи порядка совместно с инспекторами кузбасского департамента охраны объектов животного мира остановили в охранной зоне автомобиль «Нива Пикап» с тремя местными жителями. В его кузове были обнаружены туши сибирской косули и зайца. Также, как сообщает пресс-служба кузбасской Росгвардии, в машине находились два охотничьих ружья и боеприпасы к ним, владельцем которых оказался 42-летний пассажир «Нивы». Неподалеку от задержанного автомобиля обнаружилось предполагаемое место, где было застрелено одно из животных. Причиненный ущерб составил 200 000 рублей.

Если вина задержанных мужчин будет установлена, то им грозит уголовное наказание за незаконную охоту.