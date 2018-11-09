Метели и штормовой ветер надвигаются на Кузбасс

СЕГОДНЯ 10:14 2018-11-09T10:14:40+03:00

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В Кузбасс идут сильные метели и штормовой ветер, а это значит, что жителям региона нужно позаботиться о своей безопасности и быть максимально осторожными.

- В пятницу в течение дня проходят несколько атмосферных фронтов, усиливается ветер и метели, - рассказала Наталья Полуэктова. – И если на юге области еще сохраняется тепло, то на севере средняя температура составит -22…-27 градусов. В субботу похолодание продолжится, с в ночь на воскресенье в некоторых районах области столбик термометра опустится до -33 градусов.

Такие погодные условия – не самые благоприятные для автомобилистов. Поэтому сотрудники кемеровской Госавтоинспекции рекомендую отказаться от дальних поездок. А если путешествие отложить невозможно, необходимо заранее побеспокоиться о его безопасности. Обязательно возьмите с собой теплые вещи, термос с горячим питьем, проверьте заряд сотового телефона, положите в багажник буксировочный трос.

Если вы приняли решение никуда не ездить, оставьте свой автомобиль в безопасном месте, где он не будет мешать другим участникам движения и дорожной технике.

- В связи с осложнением погодных условий контроль за содержанием улично-дорожной сети города будет усилен, очистка от снега проезжей части и тротуаров - важнейший фактор безопасности дорожного движения. Призываем всех автомобилистов, по возможности, не препятствовать работе коммунальных служб, - отметил заместитель начальника ОГИБДД города Кемерово Сергей Белов.

К слову, при необходимости автомобиль может быть эвакуирован на штрафстоянку, и тогда владельцу машины придется заплатить штраф и стоимость хранения автомобиля.