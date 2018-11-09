В Кемерове мужчина с ножом грабил прохожих

СЕГОДНЯ 11:34 2018-11-09T11:34:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемерове 20-летний мужчина с ножом напала на двух прохожих. Во время попытки ограбления школьника злоумышленника задержали полицейские.

Как рассказали СУ СК по Кемеровской области, в июле этого года 20-летний житель Топкинского района приехал в Кемерово. Мужчина был пьян и решил выпить еще, однако денег у него не было. Прогуливаясь по одной из улиц Ленинского района, он решил ограбить юношу. Он подошел к нему и, приставив нож к животу, потребовал отдать деньги и мобильный телефон. После угроз потерпевший отдал 60 рублей и мобильный телефон.

– Однако на этом обвиняемый не успокоился, он потребовал, чтобы молодой человек прошел с ним в ломбард и по своему паспорту сдал мобильное устройство. При этом неподалеку обвиняемый заметил 15-летнего подростка и решил аналогичным способом напасть на него. Однако действия злоумышленника пресекли сотрудники полиции, которых вызвали очевидцы, – рассказали в Следственном комитете.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».