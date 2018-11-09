В новокузнецком кафе женщина устроили дебош и напала на полицейского

СЕГОДНЯ 11:35 2018-11-09T11:35:40+03:00

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В Новокузнецке полицейские задержали женщину, которая устроила в местном кафе настоящий дебош. По версии следствия, она распивала алкоголь в компании своего знакомого в одном из заведений Новоильинского района. По окончании застолья, когда принесли счет, женщина стала скандалить с персоналом.

-По ее мнению, в счет было включено большее количество блюд, чем они заказывали. При этом посетительница вела себя очень агрессивно, кидалась в официантов посудой. Успокоить скандальную клиентку прибыли сотрудники полиции, - пояснили в пресс-службе СУ СК России по Кемеровской области.

Вопреки ожиданиям появление полицейских не только не успокоило, но еще больше разозлило женщину. Одного из стражей порядка она схватила за волосы. Буйная посетительница была доставлена в участок. Примечательно, что в тот день в кафе вместе с ней находилась ее 5-летняя дочь. Ребенка сотрудники полиции незамедлительно передали отцу.

Сейчас следствием собрано достаточно доказательств по делу, в связи с чем оно передано для дальнейшего рассмотрения в суд.