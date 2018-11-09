В октябре в Кузбассе сильно подорожали свежие овощи

СЕГОДНЯ 11:58 2018-11-09T11:58:37+03:00

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В октябре в Кузбассе изменились цены на продовольственные товары. Больше всего подорожали свежи овощи.

Так, лидером подорожания стали огурцы: они стали дороже на 52,23%. Чуть меньше выросла цена на помидоры – на 30,35%, - такие данные приводи Кемеровостат. Среди фруктов больше подорожали апельсины – на 10,49%. Свежие куриные яйца также выросли в цене, правда, всего на 13,49%. Кроме того, подорожало пшено - почти на 11%.

Впрочем, расстраиваться рано, так как часть овощей и фруктов все же снизилась в цене. За морковь в октябре кузбассовцы платили меньше на 24,61%, за свеклу – на 23,35%. «Второй хлеб» также подешевел – на 15,4%. В преддверии сезонных заболеваний подешевели лимоны – на 17,14%.