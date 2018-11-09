2018-11-09T12:39:14+03:00
Общество

Больницы Кузбасса ждут массовые проверки

Елена Малышева обвинила главврачей в использовании чужого имущества
Кирилл ЧАЩИН
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Елена Малышева во время рабочей поездки в Новокузнецк. Фото: kuzdrav.ruЕлена Малышева во время рабочей поездки в Новокузнецк. Фото: kuzdrav.ru
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Медучреждения Кузбасса ждут массовые проверки комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области. Об этом заявила заместитель губернатора Елена Малышева во время рабочей поездки в Новокузнецк.

– Проверки связаны с тем, что я наблюдаю незаконное использование чужого имущества главными врачами больниц региона. Под чужим имуществом я понимаю здания и сооружения, которые переданы им в оперативное управление субъектом РФ в лице администрации Кемеровской области, – отметила Малышева.

По словам вице-губернатора несколько учреждений проверки ждут в этом году. С января по июнь 2019 года ревизии пройдут во всех больницах.

Во время поездки заместитель губернатора встретилась с мэром Новокузнецка, и главными врачами медучреждений юга Кузбасса, в том числе с главврачом Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 Василием Мальчиковым. Ему было поручено разработать план городской клинической больницы № 22 из финансового кризиса. Ранее больницу присоединили к первой горбольнице.

Напомним, в октябре в Кузбассе был проведен аудит закупок медикаментов для медучреждений. Оказалось, проверка показала картельный сговор пяти поставщиков медикаментов.

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