В Кузбассе возбудили уголовное дело по факту загрязнения реки Яя

СЕГОДНЯ 13:35 2018-11-09T13:45:43+03:00

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту загрязнение реки Яя, из-за чего был введен режим ЧС в Тайге. Правоохранителям предстоит установить источник загрязнения.

В 2017 году в городе Тайга была введен режим чрезвычайной ситуации из-за загрязнения питьевой воды. В воде нашли допустимое превышение концентрации марганца и фенола. Как сообщили в областном управлении Следственного комитета, проверка показала, что источник загрязнения находится на территории Яшкинского района, где берет начало реки.

– В рамках расследования уголовного дела будет проведена экологическая экспертиза, которая определит точный источник загрязнения водоема, – рассказали в Следкоме.

Ранее на этой неделе были озвучены выводы экспертов по поводу загрязнении реки Яя. Специалисты бластного Центра гигиены и эпидемиологии отметили, что источником загрязнения реки могут быть полигон ТБО и пруд-отстойник в пригороде поселка Яшкино. При этом специалисты томского политеха решили, что загрязнение реки имеет природных характер.