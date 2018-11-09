2018-11-09T13:45:43+03:00
Происшествия

В Кузбассе возбудили уголовное дело по факту загрязнения реки Яя

В воде обнаружили превышение марганца и фенола
Кирилл ЧАЩИН
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Проблемой воды в Тайге занялся Следственный комитетПроблемой воды в Тайге занялся Следственный комитетФото: Ольга Крыльцова
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту загрязнение реки Яя, из-за чего был введен режим ЧС в Тайге. Правоохранителям предстоит установить источник загрязнения.

В 2017 году в городе Тайга была введен режим чрезвычайной ситуации из-за загрязнения питьевой воды. В воде нашли допустимое превышение концентрации марганца и фенола. Как сообщили в областном управлении Следственного комитета, проверка показала, что источник загрязнения находится на территории Яшкинского района, где берет начало реки.

– В рамках расследования уголовного дела будет проведена экологическая экспертиза, которая определит точный источник загрязнения водоема, – рассказали в Следкоме.

Ранее на этой неделе были озвучены выводы экспертов по поводу загрязнении реки Яя. Специалисты бластного Центра гигиены и эпидемиологии отметили, что источником загрязнения реки могут быть полигон ТБО и пруд-отстойник в пригороде поселка Яшкино. При этом специалисты томского политеха решили, что загрязнение реки имеет природных характер.

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