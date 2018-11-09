В Кузбассе разыскивают подозреваемого в тяжком преступлении

СЕГОДНЯ 14:07 2018-11-09T14:07:28+03:00

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В Кузбассе полицейские разыскивают 22-летнего Владимира Бондарева, который подозревается в совершении тяжкого преступления. Полицейские просят жителей региона помочь

Как сообщили ГУ МВД по Кемеровской области, сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Топкинскому району разыскивают Владимира Бондарева за совершение тяжкого преступления.

Стражи порядка просят граждан, владеющих информацией о месте нахождения разыскиваемого, просят сообщить об этом по телефонам:

8-(3845)-44-72-02, 8-923-527-93-43, 8-999-648-08-83; 8-950-580-86-37.